BTS contro il razzismo anti-asiatico

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche i BTS si esprimonola recente ondata dia danno della comunità asiatica. Gli asiatici sono infatti spesso, tramite retorica razzista di essere untori di Coronavirus, accusati di essere untori di Coronavirus. BTS: sugli episodi di? È da quando si sono sparse le prime voci sulla pandemia di Coronavirus che ille persone asiatiche, già purtroppo diffuso in Occidente, è molto aumentato. Dall’anno scorso si sente parlare di attacchi per strada, anche in Italia, che colpiscono persone asiatiche percepite come “cinesi”. Di recente si è giunti a un ulteriore livello di atrocità, in una serie di attacchi sempre più efferati e spesso letali. Ad Atlanta, in America, si sono verificate delle sparatorie in tre diversi saloni per massaggi, in cui sei donne hanno ...