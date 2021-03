Broken Diamonds | Ben Platt e Lola Kirke protagonisti del nuovo film tratto da una storia vera

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli attori Bensono idi, ispirato a una, che verrà presentato domani al Santa BarbaraFestival.è ilcon Bene Yvette Nicole Brown eRise ne ha ottenuto i diritti per la distribuzione a livello mondiale. Il progetto è stato prodotto da Black Label Media, già nel team che ha portato al successo La La Land e Sicario, e sarà presentato domani al Santa BarbaraFestival. Nel lungometraggiol'attore Ben...

