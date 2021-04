Britney Spears rompe il silenzio sul suo documentario: “Ho pianto” – i fan non sono convinti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Framing Britney Spears ha scatenato un vero terremoto nel team della popstar, tanto che il fidanzato Sam Asghari ha speso delle belle parole per il documentario e il movimento FreeBritney ed ha attaccato duramente il suocero Jamie Spears. A quasi due mesi dalla sua messa in onda, Britney Spears ieri sera ha rotto il silenzio sul famoso documentario (al quale ha partecipato una delle sue poche vere amiche) e ha detto che quei filmati l’hanno messa in imbarazzo. Intendiamoci, queste parole sono state scritte sul profilo Instagram della cantante di Lucky, ma lei non è apparsa in video per dirle in prima persona (e dopo capirete il perché di questa precisazione). “La mia vita è sempre stata molto chiacchierata e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021) Framingha scatenato un vero terremoto nel team della popstar, tanto che il fidanzato Sam Asghari ha speso delle belle parole per ile il movimento Freeed ha attaccato duramente il suocero Jamie. A quasi due mesi dalla sua messa in onda,ieri sera ha rotto ilsul famoso(al quale ha partecipato una delle sue poche vere amiche) e ha detto che quei filmati l’hanno messa in imbarazzo. Intendiamoci, queste parolestate scritte sul profilo Instagram della cantante di Lucky, ma lei non è apparsa in video per dirle in prima persona (e dopo capirete il perché di questa precisazione). “La mia vita è sempre stata molto chiacchierata e ...

