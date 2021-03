Britney Spears ha pianto per due settimane a causa del documentario: "Imbarazzata dal modo in cui mi ritrae" (Di mercoledì 31 marzo 2021) La reazione di Britney Spears alla docuserie sulla sua vita è fatta di lacrime e umiliazione, come ha confessato la cantante in un post su Instagram. Britney Spears ha ammesso di aver pianto due settimane dall'imbarazzo per il modo in cui il documentario Framing Britney Spears la ritrae agli occhi del mondo. Britney Spears ha commentato per la prima volta la docuserie a lei dedicata in un post su Instagram ammettendo di essersi sentita giudicata, insultata e Imbarazzata dai media per gran parte della sua vita. "Non ho visto il documentario, ma per quanto ho potuto vedere e leggere mi sono sentita Imbarazzata dal ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) La reazione dialla docuserie sulla sua vita è fatta di lacrime e umiliazione, come ha confessato la cantante in un post su Instagram.ha ammesso di averduedall'imbarazzo per ilin cui ilFraminglaagli occhi del mondo.ha commentato per la prima volta la docuserie a lei dedicata in un post su Instagram ammettendo di essersi sentita giudicata, insultata edai media per gran parte della sua vita. "Non ho visto il, ma per quanto ho potuto vedere e leggere mi sono sentitadal ...

