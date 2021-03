Brasile, la peggior crisi dalla fine della dittatura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sei ministri in 24h: alcuni rimossi, altri dimessi. Il governo di Bolsonaro sembra affrontare la più grave crisi da quando il leader della destra estrema ha conquistato il Brasile. Una crisi politica e istituzionale che trafigge un Paese già fortemente colpito dalla pandemia. Lunedì aveva annunciato un maxi-rimpasto, ufficialmente dietro pressione dell’ala più moderata della coalizione di governo: il tentativo del presidente brasiliano sarebbe quello di allontanare le critiche per la gestione del Covid, avvicinandosi gli alleati del “Grande centro”. Il quotidiano O Globo ha infatti sottolineato come Bolsonaro ne abbia approfittato “per sbarazzarsi di chi non diceva sempre amen” ai suoi voleri. Dopo aver incassato le dimissioni del ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, e del ministro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sei ministri in 24h: alcuni rimossi, altri dimessi. Il governo di Bolsonaro sembra affrontare la più graveda quando il leaderdestra estrema ha conquistato il. Unapolitica e istituzionale che trafigge un Paese già fortemente colpitopandemia. Lunedì aveva annunciato un maxi-rimpasto, ufficialmente dietro pressione dell’ala più moderatacoalizione di governo: il tentativo del presidente brasiliano sarebbe quello di allontanare le critiche per la gestione del Covid, avvicinandosi gli alleati del “Grande centro”. Il quotidiano O Globo ha infatti sottolineato come Bolsonaro ne abbia approfittato “per sbarazzarsi di chi non diceva sempre amen” ai suoi voleri. Dopo aver incassato le dimissioni del ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, e del ministro ...

Advertising

ficiesse : #Brasile, via tutti i vertici #militari La peggior crisi dalla fine della dittatura - lunarossa31 : Brasile%2C via tutti i vertici militari La peggior crisi dalla fine della dittatura - KenSharo : New post (Brasile, via tutti i vertici militari La peggior crisi dalla fine della dittatura) has been published on… - Damianodanny1 : L'ITALIA GESTITA MALE, BRASILE - SECONDO I MEDICI PEGGIOR CRISI UMANITARIA STORIA PAESE COVID MEDIA 2.500 MO… - delcueto : RT @_DAGOSPIA_: SECONDO I MEDICI IN BRASILE E' IN CORSO 'LA PEGGIOR CRISI UMANITARIA DELLA STORIA DEL PAESE'... -