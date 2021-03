Bozza nuovo decreto legge: niente zone gialle fino al 30 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Misure anti contagio più rigide e nessuna zona gialla dal 7 fino al 31 aprile. Questo ciò che prevede la Bozza del nuovo decreto legge, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo. La Bozza, inoltre, dispone per il Cdm la possibilità di prevedere deroghe in caso ci fossero bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Il provvedimento, come annunciato, contiene anche lo scudo penale per i vaccinatori, l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e le regole per i concorsi pubblici. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Misure anti contagio più rigide e nessuna zona gialla dal 7al 31. Questo ciò che prevede ladel, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo. La, inoltre, dispone per il Cdm la possibilità di prevedere deroghe in caso ci fossero bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Il provvedimento, come annunciato, contiene anche lo scudo penale per i vaccinatori, l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e le regole per i concorsi pubblici. SportFace.

