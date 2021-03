Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte: probabili formazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due dei migliori marcatori della Bundesliga in questa stagione si affrontano sabato quando Erling Haaland e il Borussia Dortmund ospitano Andre Silva e il Portogallo. La partita tra Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte sabato 3 aprile 2021 alle ore 14.30. Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte: a che punto sono le due squadre? Erling Haaland ha segnato solo uno dei suoi ultimi 15 gol in Bundesliga in casa. Il Dortmund non ha subito la sconfitta al Signal Iduna Park sotto Edin Terzic (4V, 2D).Il BVB ha anche vinto ciascuna delle ultime nove partite casalinghe contro il Francoforte.I 21 gol in campionato di Andre Silva in questa stagione sono già il secondo miglior ritorno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due dei migliori marcatori della Bundesliga in questa stagione si affrontano sabato quando Erling Haaland e ilospitano Andre Silva e il Portogallo. La partita trasabato 3 aprile 2021 alle ore 14.30.: a che punto sono le due squadre? Erling Haaland ha segnato solo uno dei suoi ultimi 15 gol in Bundesliga in casa. Ilnon ha subito la sconfitta al Signal Iduna Park sotto Edin Terzic (4V, 2D).Il BVB ha anche vinto ciascuna delle ultime nove partite casalinghe contro il.I 21 gol in campionato di Andre Silva in questa stagione sono già il secondo miglior ritorno ...

