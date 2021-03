Borse 31 marzo, mercati Ue incerti. Spread poco mosso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Borse 31 marzo, Piazza Affari guadagna lo 0,05 per cento. Lo Spread stabile in area 96 punti. MILANO – Borse 31 marzo. L’ultima seduta del mese non ha dato particolari segnali positivi nel Vecchio Continente. Il rischio di un nuovo lockdown e la ripresa economica più lenta continuano a pesare sui listini. Andamento destinato ad essere positivo, invece, in America. La spinta decisiva è arrivata dall’annuncio della Casa Bianca di 2mila miliardi di dollari di investimenti in un orizzonte di otto anni. Di questi 620 saranno utilizzati per il trasporto. Borse 31 marzo, Piazza Affari in positivo Piazza Affari ha concluso il mese in positivo. Milano in questa ultima seduta ha guadagnato lo 0,05%, confermandosi la migliore nel Vecchio Continente. In crescita anche ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021)31, Piazza Affari guadagna lo 0,05 per cento. Lostabile in area 96 punti. MILANO –31. L’ultima seduta del mese non ha dato particolari segnali positivi nel Vecchio Continente. Il rischio di un nuovo lockdown e la ripresa economica più lenta continuano a pesare sui listini. Andamento destinato ad essere positivo, invece, in America. La spinta decisiva è arrivata dall’annuncio della Casa Bianca di 2mila miliardi di dollari di investimenti in un orizzonte di otto anni. Di questi 620 saranno utilizzati per il trasporto.31, Piazza Affari in positivo Piazza Affari ha concluso il mese in positivo. Milano in questa ultima seduta ha guadagnato lo 0,05%, confermandosi la migliore nel Vecchio Continente. In crescita anche ...

