Borsa: Asia debole con rialzo Treasury e timori d'inflazione

Borse Asiatiche in calo con i listini azionari in tensione per il rialzo dei rendimenti dei titoli di stato americani, arrivati a toccare l'1,77%, il massimo da 14 mesi, prima di ripiegare in nottata.

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia debole con rialzo Treasury e timori d'inflazione Borse asiatiche in calo con i listini azionari in tensione per il rialzo dei rendimenti dei titoli di stato americani, arrivati a toccare l'1,77%, il massimo da 14 mesi, prima di ripiegare in nottata. ...

Anche Mitsubishi coinvolta in caso Archegos? Titolo fino a - 3,5% alla borsa di Tokyo Il titolo del colosso giapponese Mitsubishi UFJ Securities Holdings ha perso fino a - 3,5% alla borsa di Tokyo, dopo che la divisione di brokeraggio ha lanciato l'alert su perdite potenziali del valore di $300 milioni a causa di un evento - ha riferito il gigante - che ha colpito la propria ...

