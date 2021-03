Boom di adozioni al canile municipale di Arzachena | ma l' impegno non si ferma

Advertising

francescaferraz : Effetto pandemia: boom di acquisti e adozioni di animali da compagnia @womantimeswebtv - informaora : Boom delle adozioni degli #animali da #compagnia che ha terrorizzato molti operatori del settore. #informaora… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom adozioni

Gallura Oggi

Raddoppiate lead Arzachena. Dati positivi per il canile municipale di Arzachena. Negli ultimi 3 anni, lesono sensibilmente aumentate rispetto al passato, quando accoglieva stabilmente più di 100 trovatelli . Nel 2019, invece, il numero degli ospiti a quattro zampe si è attestato a 70, mentre ...diper cani e cani e gatti nel 2020. Durante l'anno della pandemia e dei lockdown, l'ong animalista Enpa ha trovato casa in Italia a 8100 cani e 9500 gatti, oltre il 15% in più rispetto ...ARZACHENA Un boom di adozioni negli ultimi 3 anni al canile municipale. È la notizia annunciata dal Comune di Arzachena. Le adozioni sono sensibilmente aumentate rispetto al passato, quando la struttu ...Intanto il governo si è dato 48 ore di tempo prima di decidere sull’adozione di misure più drastiche. In Spagna, che dall’inizio della pandemia ha contato oltre 75 mila morti, viaggiano ad una media ...