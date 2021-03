BOOM! Arriva 5 Ragazzi per Me, il nuovo dating show di Sky Uno (Di mercoledì 31 marzo 2021) 5 guys a week Anche Sky avrà il suo dating show. Possiamo annunciarvi in anteprima che arriverà a sorpresa il 22 aprile su Sky Uno e NOW “5 Ragazzi per me”, versione italiana di “5 Guys A Week”, dating show inglese che l’anno scorso ha debuttato su Channel 4 con ottimi risultati. Il format prevede che una ragazza single, in cerca di una relazione stabile, accolga in casa 5 Ragazzi single per dare vita tutti insieme ad una “convivenza” che si protrarrà per alcuni giorni. I Ragazzi faranno di tutto per conquistarla e per far colpo su di lei, sfruttare anche delle occasioni che la ragazza sceglierà di concedere loro. Si tratta delle attività più tipiche delle prime fasi di una frequentazione: una cena, una passeggiata, una conversazione più intima. Col passare delle ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) 5 guys a week Anche Sky avrà il suo. Possiamo annunciarvi in anteprima che arriverà a sorpresa il 22 aprile su Sky Uno e NOW “5per me”, versione italiana di “5 Guys A Week”,inglese che l’anno scorso ha debuttato su Channel 4 con ottimi risultati. Il format prevede che una ragazza single, in cerca di una relazione stabile, accolga in casa 5single per dare vita tutti insieme ad una “convivenza” che si protrarrà per alcuni giorni. Ifaranno di tutto per conquistarla e per far colpo su di lei, sfruttare anche delle occasioni che la ragazza sceglierà di concedere loro. Si tratta delle attività più tipiche delle prime fasi di una frequentazione: una cena, una passeggiata, una conversazione più intima. Col passare delle ...

