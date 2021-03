Book Therapy | ecco perché leggere migliora la vita

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si legge per pensare, per imparare a sognare e per vivere meglio, sono tantissimi i benefici dellagiorno per giorno dovremmo avvicinarci sempre di più alla lettura; molti di noi hanno scoperto un modo di trascorrere molto tempo a causa dei ripetuti lockdown. La lettura è un rifugio di enorme ricchezza. Secondo delle ricerche effettuate dall’editore Jenkins Group, oltre il 30% dei diplomati, una volta finiti gli studi superiori, non legge più. Dopo l’Università, i libri spariscono anche dalle scrivanie dei laureati. In Italia una delle ultime indagini ha indicato che il 9,8% delle famiglie, ovvero una su dieci, in casa non ha nemmeno un libro. Questo succedeassociamo i libri alla scuola e al senso del dovere sviluppato nei lunghi anni sui banchi. Tuttavia, per imparare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Book Therapy

DonnaPress

... già in vendita grazie ad Amazon sia in formato cartaceo, sia formato Kindle (e -). Dolore ... precisa il professor Zamboni sul Journal of Endovascular, in cui ha descritto i primi dati ...... a biotech company seeking to introduce its curative T cellfor COVID - 19 to markets. ... His many essays, articles, andreviews on leadership, history, and the future of warfare have ...