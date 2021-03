Bonus Cultura da 500 euro: possibile presentare la domanda dal 1° aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Bonus Cultura per i nati nel 2002 è stato inserito in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2021 e potrà essere richiesto dal 1° aprile 2021 al 31 agosto 2021. Chi ha compiuto 18 anni nel corso del 2020 potrà quindi presentare la domanda per ricevere il Bonus da 500 euro a partire da domani. Per spendere il Bonus ci sarà invece tempo fino al 31 agosto 2022. Solo rispettando le tempistiche i neo maggiorenni potranno fruire del voucher da spendere scegliendo tra numerose possibilità che fanno parte del mondo della Cultura. Bonus Cultura: al via la domanda dal 1° aprile Il MIBACT ha annunciato di recente la conferma per il quinto anno del Bonus ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilper i nati nel 2002 è stato inserito in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2021 e potrà essere richiesto dal 1°2021 al 31 agosto 2021. Chi ha compiuto 18 anni nel corso del 2020 potrà quindilaper ricevere ilda 500a partire da domani. Per spendere ilci sarà invece tempo fino al 31 agosto 2022. Solo rispettando le tempistiche i neo maggiorenni potranno fruire del voucher da spendere scegliendo tra numerose possibilità che fanno parte del mondo della: al via ladal 1°Il MIBACT ha annunciato di recente la conferma per il quinto anno del...

