Bonus auto elettriche, come funziona il contributo per chi ha Isee inferiore a 30.000 euro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto il decreto attuativo previsto dall’ultima legge di Bilancio sugli incentivi alle auto elettriche riservate alle famiglie meno abbienti. Un decreto che servirà come spinta al rinnovo del parco macchine con veicoli meno inquinanti, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro. L’incentivo consente di ottenere uno sconto del 40% del prezzo d’acquisto di veicoli elettrici rientranti in specifici requisiti. Vediamo quali. Bonus auto elettriche, cos’è L’agevolazione prevista dal comma 77, articolo 1 della legge n. 178/2020 consiste in un contributo nella misura del 40% delle spese per l’acquisto (vale anche il leasing) entro il 31 dicembre 2021 di un’auto elettrica con potenza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto il decreto attuativo previsto dall’ultima legge di Bilancio sugli incentivi alleriservate alle famiglie meno abbienti. Un decreto che serviràspinta al rinnovo del parco macchine con veicoli meno inquinanti, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di. L’incentivo consente di ottenere uno sconto del 40% del prezzo d’acquisto di veicoli elettrici rientranti in specifici requisiti. Vediamo quali., cos’è L’agevolazione prevista dal comma 77, articolo 1 della legge n. 178/2020 consiste in unnella misura del 40% delle spese per l’acquisto (vale anche il leasing) entro il 31 dicembre 2021 di un’elettrica con potenza ...

Advertising

zerotto08 : @michele_geraci Non come adesso che si auto erano degli obbiettivi e che “casualmente” il 90% raggiunge e si prende… - bonusNewsIT : Perché stipulare una polizza auto online? Scoprite tutti i vantaggi! - infoiteconomia : Bonus auto elettriche, arriva contributo per chi ha tetto Isee inferiore a 30mila euro - SaCe86 : Auto elettriche, sbloccato il bonus con un tetto Isee a 30.000 euro @sole24ore - 2009Lelle : RT @arrigoni_paolo: Il sostegno eccessivo, tramite bonus comulativi, alla sola mobilità elettrica rischia di aumentare la disuguaglianza so… -