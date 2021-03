Bolsonaro in rotta con le forze armate: adesso il partito dei generali vuole scaricarlo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con il rimpasto di Governo, Bolsonaro ha sostituito il Ministro della Difesa Silva, dopo che questi si è messo di traverso con le sue politiche autoritarie. Così facendo si è inimicato l’esercito La situazione si fa critica per il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Senza più Trump è rimasto isolato e ora cominciano a voltargli le spalle anche in Patria. Colpa del suo stoico negazionismo nei confronti della pandemia, che ha portato ad una gestione pandemica oltremodo pessimo e scandalosa. adesso, anche chi lo portava in trionfo inizia a criticare le sue scelte, dato che la sua rielezione nel 2022 sembra assai incerta. In ultimo, c’è la crisi con le forze armate, le stesse che finora gli hanno garantito l’appoggio per rimanere al potere. La rimozione del Generale Da Silva è stata una pessima ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con il rimpasto di Governo,ha sostituito il Ministro della Difesa Silva, dopo che questi si è messo di traverso con le sue politiche autoritarie. Così facendo si è inimicato l’esercito La situazione si fa critica per il Presidente del Brasile Jair. Senza più Trump è rimasto isolato e ora cominciano a voltargli le spalle anche in Patria. Colpa del suo stoico negazionismo nei confronti della pandemia, che ha portato ad una gestione pandemica oltremodo pessimo e scandalosa., anche chi lo portava in trionfo inizia a criticare le sue scelte, dato che la sua rielezione nel 2022 sembra assai incerta. In ultimo, c’è la crisi con le, le stesse che finora gli hanno garantito l’appoggio per rimanere al potere. La rimozione del Generale Da Silva è stata una pessima ...

