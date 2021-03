Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di mercoledì 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato reso noto il Bollettino giornaliero sull’emergenza coronavirus nella Regione Lombardia. Prosegue la raccolta dei dati più importanti per valutare l’impatto della pandemia in uno dei territori più colpiti. In questo mercoledì 31 marzo si registrano 3.943 nuovi contagi, 100 morti, 4.510 guariti, 37.552 tamponi molecolari, 863 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 7.033 (-76) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato reso noto ilgiornaliero sull’emergenza coronavirus nella Regione. Prosegue la raccolta dei dati più importanti per valutare l’impatto della pandemia in uno dei territori più colpiti. In questo31si registrano 3.943 nuovi, 100, 4.510, 37.552 tamponi molecolari, 863 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 7.033 (-76) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

