Bollettino Covid | salgono i positivi | serve mantenere alta l’attenzione Da mezzanotte via alle prenotazioni per le classi 1954-55

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+1.737) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.800 casi(+207), 38 i decessi (+6) e +1.809 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900. Dalladi questa sera aperte leper gli anni 67-66 (i nati nele 1955)., attivato scenario IV per la rete ospedaliera, oggi in calo il dato delle terapie intensive.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1 sono 331 i ...

SkyTG24 : Oggi è alto il numero dei decessi che sono 551: mai così tante vittime in 24 ore dal 26 gennaio… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 31 MARZO, NESSUN DECESSO / 187 POSITIVI / 331 GUAR… - occhio_notizie : Covid Lazio, 1800 nuovi casi e 38 morti nelle ultime 24 ore - TuttoQuaNews: RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, bollettino oggi 31 marzo 2021: 1.800 nuovi casi (902 a Roma) e 38 morti - bizcommunityit: Covid Toscana, la curva dei positivi si alza ancora. Crescono i ricoveri

Di tutti questi nuovi contagiati, 1.478 sono asintomatici e 538 presentano sintomi in unche però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Complessivamente, sale a ...Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 2.016 (*) di cui Asintomatici: 1.478 (*) ... 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.587 * Posti lettoe Offerta privata. Comments commentsSono 2016 i contagi in Campania, 38 decessi e più di tremila guariti nelle ultime 24 ore nel bollettino diffuso dall'Unità di Crisi. "Siamo ancora pienamente dentro al calvario Covid, ma se Dio vorrà ...(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - In calo contagi e ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna, ma si contano altre 58 vittime. Il bollettino della Regione segnala 1.490 nuovi contagi su un totale di 31.192 ...