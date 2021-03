Bollettino Covid oggi, mercoledì 31 marzo: contagi, morti, guariti regione per regione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Reso noto il Bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia nella giornata di mercoledì 31 marzo. Prosegue il monitoraggio dei dati più importanti per valutare l’impatto della pandemia sul suolo nazionale. Di seguito ecco i numeri di regione in regione: nel dettaglio, si registrano 23.904 nuovi contagi, 467 morti, 23.544 guariti, 205.794 tamponi molecolari, 3.710 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 29.180 (-51) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -324 gli attualmente positivi per un totale di 562.508. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER regione, DI MERCOLEDI 31 marzo 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Reso noto ilsull’emergenza coronavirus in Italia nella giornata di31. Prosegue il monitoraggio dei dati più importanti per valutare l’impatto della pandemia sul suolo nazionale. Di seguito ecco i numeri diin: nel dettaglio, si registrano 23.904 nuovi, 467, 23.544, 205.794 tamponi molecolari, 3.710 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 29.180 (-51) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -324 gli attualmente positivi per un totale di 562.508. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI MERCOLEDI 312021 SportFace.

