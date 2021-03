Bollettino coronavirus, i dati di mercoledì 31 marzo: 981 casi a Milano, calano i ricoveri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono state trovate altre 3.943 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di mercoledì 31 marzo, i casi sono emersi analizzando 56.747 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono state trovate altre 3.943 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di31, isono emersi analizzando 56.747 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 marzo: 23.904 nuovi casi, i morti sono 467 - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.904 nuovi casi e 467 morti nelle ultime 24 ore - AcerboLivio : Bollettino coronavirus di oggi 31 marzo, 23.904 casi e 467 morti. In Lombardia 3.943 contagi … - AskdataCovid : #Coronavirus, bollettino in data: 31 Marzo 2021 per la regione Lazio. 1.800 i nuovi positivi con 34.478 tamponi pr… -