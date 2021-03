Bollettino coronavirus di oggi 31 marzo, 23.904 casi e 467 morti. In Lombardia 3.943 contagi, Veneto 2.317, Piemonte 2.298. Tasso positività sale al 6,8% (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 351.221 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 301.451. Il Tasso di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 351.221 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 301.451. Ildi...

