Bollettino Coronavirus di Mercoledì 31 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,80% (Di mercoledì 31 marzo 2021) In data 31 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,67% (ieri +0,45%) con 3.584.899 contagiati totali, 2.913.045 dimissioni/guarigioni (+23.744) e 109.346 deceduti (+467); 562.508 infezioni in corso (-324). Ricoverati con sintomi 51 (29.180); terapie intensive -6 (3.710) con 283 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 351.221 tamponi totali (ieri 301.451) di cui 205.794 molecolari (ieri 154.649) e 145.427 test rapidi (ieri 146.802) con 100.994 casi testati (ieri 89.797); 23.904 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,80% (ieri 5,31% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 23,66% (ieri 17,83% – target 3%). I dati nazionali di oggi recuperano anche quelli non comunicati ieri dalla Regione Sicilia. Nuovi casi soprattutto in: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) In data 31l’incremento nazionale dei casi è +0,67% (ieri +0,45%) con 3.584.899 contagiati totali, 2.913.045 dimissioni/guarigioni (+23.744) e 109.346 deceduti (+467); 562.508 infezioni in corso (-324). Ricoverati con sintomi 51 (29.180); terapie intensive -6 (3.710) con 283 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 351.221totali (ieri 301.451) di cui 205.794 molecolari (ieri 154.649) e 145.427 test rapidi (ieri 146.802) con 100.994 casi testati (ieri 89.797); 23.904(target 4.311);totali 6,80% (ieri 5,31% – target 2%);/casi testati 23,66% (ieri 17,83% – target 3%). I dati nazionali di oggi recuperano anche quelli non comunicati ieri dalla Regione Sicilia. Nuovi casi soprattutto in: ...

