Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di mercoledì 31 marzo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato pubblicato ilgiornaliero dell’emergenza coronavirus in, uno dei territori più segnati dall’impatto della pandemia. Anche31, sono stati resi noti i dati più importanti per monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nella regione. In particolare, si registrano 2.016 nuovi, 38, 3.066, 19.182 tamponi molecolari, 160 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 1.587 (0) ricoverati negli altri reparti. SportFace.