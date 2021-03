Body strizzatissimo e lì sotto un dettaglio pazzesco | Elisabetta Gregoraci | la foto che scatena il delirio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Unache ha subitoto il gossip. Unache neppure la diretta interessata ha spiegato. Si parla di quanto pubblicato su Instagram da, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. E il gossip non siper il look in rosso, super-sexy, con cui la ex moglie di Flavio Briatore si mostra, inarrivabile e sorridente, all'interno di una sontuosa vasca da bagno (vuota). No, è l'ingombranteche potete vedere nello scatto ad accendere rumors, indiscrezioni, ipotesi. Già, perché la meravigliosa showgirl si mostra con un gigantesco mazzo di rose rosse. Trecento rose rosse, per la precisione. Messe nella vasca da bagno proprio perché era l'unico "vaso" che potesse contenere un simile mazzo. A corredo dell'immagine, il commento: ...