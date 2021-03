BMW Italia - La Casa dell'Elica è il nuovo automotive partner del Milan (Di mercoledì 31 marzo 2021) A.C. Milan e BMW Italia hanno siglato una partnership per la fornitura di vetture. Giocatori e dirigenti della squadra riceveranno in uso i modelli del costruttore tedesco: l'accordo è stato firmato nella giornata di oggi, mercoledì 31 marzo, a Milano, nella sede della società di calcio rossonera. Difficile scegliere. Dopo quattro anni il Milan torna dunque a legare il proprio nome a un brand automobilistico. Giocatori e dirigenti avranno a disposizione l'intera gamma dei brand BMW e Mini: al momento, le preferenze dei tesserati non sono ancora state comunicate, ma è facile prevedere una predilezione per modelli extra lusso come la Suv X7, la berlina Serie 7 o la grande coupé Serie 8. Divisione M o i? Ma la tentazione di sedersi su ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) A.C.e BMWhanno siglato unaship per la fornitura di vetture. Giocatori e dirigentia squadra riceveranno in uso i moi del costruttore tedesco: l'accordo è stato firmato nella giornata di oggi, mercoledì 31 marzo, ao, nella sedea società di calcio rossonera. Difficile scegliere. Dopo quattro anni iltorna dunque a legare il proprio nome a un brand automobilistico. Giocatori e dirigenti avranno a disposizione l'intera gamma dei brand BMW e Mini: al momento, le preferenze dei tesserati non sono ancora state comunicate, ma è facile prevedere una predilezione per moi extra lusso come la Suv X7, la berlina Serie 7 o la grande coupé Serie 8. Divisione M o i? Ma la tentazione di sedersi su ...

Advertising

EconomyUp : Cosa c'è dietro all'accelerazione di @BMWItalia sull' #autoelettrica? L'intervista a Massimiliano Di Silvestre… - milansette : Di Silveste (pres. BMW Italia): 'Partnership per essere più autentici' - motorionline : #CIGT | #BMW Team Italia, Ceccato Racing prepara la stagione 2021 a Misano ?? - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Di Silveste (pres. BMW Italia): 'Partnership per essere più autentici' - peppobbove : @domenickodg @rflgreco Non possono operare in Italia come “casa madre” ma solo ed esclusivamente mediante bmw Italia... -