Bimbo scatena il caos con un tweet dall'account del comando strategico Usa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un bambino ha inavvertitamente scatenato il caos durante il fine settimana pubblicando un tweet incomprensibile sull'account ufficiale dello US Strategic Command , l'agenzia responsabile della ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un bambino ha inavvertitamenteto ildurante il fine settimana pubblicando unincomprensibile sull'ufficiale dello US Strategic Command , l'agenzia responsabile della ...

Advertising

fattoquotidiano : Usa, bimbo scatena il caos twittando dall’account dell’agenzia responsabile per le armi nucleari: ecco cosa è succe… - GazzettaDelSud : Bimbo scatena il caos con un tweet dall'account del comando strategico Usa. #tweet #StatiUniti #comandostrategico… - GazzettaDelSud : ???? UNO STRANO TWEET | Un bambino ha inavvertitamente scatenato il caos durante il fine settimana pubblicando un t… - pokerexpress2 : Usa, bimbo scatena il caos twittando dall’account dell’agenzia responsabile per le armi nucleari: ecco cosa è succe… - giancarlodeoda1 : RT @fattoquotidiano: Usa, bimbo scatena il caos twittando dall’account dell’agenzia responsabile per le armi nucleari: ecco cosa è successo… -