Biccari | Jennifer nasce prima del previsto | papà si improvvisa ostetrico Poi l’elisoccorso fino all’ospedale La neonata presentava segni di cianosi

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il24enne e la nonna hanno svolto i ruoli di. All’ottavo mese di gravidanza il parto improvviso della mamma ventenne. È venuta al mondo la terzogenita. Per ladiè poi stato necessario il soccorso. Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Una bellissima storia di vita e di gioia che si coniuga con la buona sanità in un momento in cui il Covid-19 non ferma l’abnegazione del personale sanitario. Ieri mattina una giovane donna residente aentrava prematuramente in travaglio. Ricevuta la richiesta di intervento urgente, il Direttore f.f. della Centrale Operativa del 118 Dott. Vincenzo Colapietro e il Dirigente medico Dott. Francesco Niglio attivavano immediatamente l’ambulanza più vicina da Castelluccio Valmaggiore ...