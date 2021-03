Biancavilla, il paese dove i morti di Covid-19 andavano “spalmati” e ora non ha più fiducia: “La Regione ci dica la verità sui nostri cari” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il day after della gestione Covid siciliana è soprattutto a Biancavilla, paesino dell’entroterra siciliano, menzionato nelle carte dell’inchiesta perché a novembre i morti erano “assai, assai” e andavano “spalmati” su più giorni e che da oggi entra in zona rossa. Quel che è emerso martedì dall’inchiesta della procura di Trapani provoca sconcerto soprattutto qui, ai piedi dell’Etna, dove l’inizio del lockdown prende una piega inaspettata: “Io ora voglio sapere di cosa è morto mio padre e perché ho chiuso il negozio, perché non mi fido più di nessuno”, la voce di Vito Nicotra, parrucchiere di Biancavilla, di 55 anni, è ferma e decisa. Il padre, Salvatore, è morto di Covid lo scorso novembre. In quei giorni nei dati trasmessi dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il day after della gestionesiciliana è soprattutto a, paesino dell’entroterra siciliano, menzionato nelle carte dell’inchiesta perché a novembre ierano “assai, assai” e” su più giorni e che da oggi entra in zona rossa. Quel che è emerso martedì dall’inchiesta della procura di Trapani provoca sconcerto soprattutto qui, ai piedi dell’Etna,l’inizio del lockdown prende una piega inaspettata: “Io ora voglio sapere di cosa è morto mio padre e perché ho chiuso il negozio, perché non mi fido più di nessuno”, la voce di Vito Nicotra, parrucchiere di, di 55 anni, è ferma e decisa. Il padre, Salvatore, è morto dilo scorso novembre. In quei giorni nei dati trasmessi dalla ...

