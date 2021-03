Berlinguer | Ecco perché ho deciso di sospendere Scanzi

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ignazio Riccio Il giornalista AndreaBiancaha spiegato ai telespettatori, in diretta su RaiTre, i motivi per cui hadi evitare la presenza del giornalista alla trasmissione Cartabianca L’annuncio è arrivato in diretta su Rai Tre. È stata Biancaa spiegare ai telespettatori i motivi per cui hadila partecipazione di Andreaa Cartabianca. “Lo avevo invitato in trasmissione – ha detto la giornalista – ma come sapete è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila; era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai, e io non ne sapevo ...