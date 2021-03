Bergoglio sugli sfollati climatici | bisogna vederli!

(Di mercoledì 31 marzo 2021) É uscito ieri un opuscolo con la prefazione di Papa. Presentato in Vaticano “Orientamenti pastorali”. L’opuscolo è curato dalla sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. É allarmante quante persone sono costrette a fuggire dal proprio territorio d’appartenenza, oltre che per

... gli Orientamenti pastoralisfollati climatici ( Climate displaced people , in inglese), scrive Jorge Marionell'introduzione, 'ci invitano ad ampliare il modo con cui guardiamo a ...... in negativo, di tutte le più recenti e autorevoli analisieffetti di una pandemia che è ... dunque, rimanere indifferente ed è necessaria la creatività direbbe sempre, o la saggezza di ...Tutti devono guardare per vedere! L’appello di Bergoglio sugli sfollati climatici, è rivolto a tutti, ognuno con le proprie possibilità deve contribuire dal singolo fedele alla comunità internazionale ...Scappare per non morire. Il Vaticano pubblica un opuscolo per sensibilizzare la Chiesa sulle persone costrette a emigrare, nel mondo, perché l’ambiente che vivono non è più abitabile. E il Papa parafr ...