Bem | il ritorno del mostro umano recensione

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Arriva Bem nemico del male, che in bocca tien mille pugnali. Solo tre dita, due occhi di ghiaccio, sessanta vipere sopra ogni braccio. Dell’assassino lui fa un macello, lo pesta a sangue con un randello“. Ricordate tutti l’anime di Bem il? Mio padre sì, tanto che ne ha ancora paura, e nonostante la mia giovanissima…coff coffc…età, lui mi dice sempre di non cercarla e guardarla perché se no la notte mi vengono gli incubi. MagicPress mi ha gentilmente inviato il primo numero del nuovo manga, uscito questo febbraio qui in Italia, sia in tre tankobon separati che uniti in un bellissimo cofanetto a tiratura limitata, da leggere e recensire. Mio padre, dopo anni di terrore puro, si è incuriosito e ora vi spiego il perché… Sinossi Bem, Bero e Bera sono tre Yokai che celano il loro vero aspetto per vivere normalmente tra gli uomini, ...