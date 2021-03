Belen Rodriguez e i retroscena sulla fine della storia con De Martino: “Era una frustazione costante” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Belen Rodriguez parla della fine del suo matrimonio con De Martino Mara Venier ha voluto a tutti i costi Belen Rodriguez a Domenica In per fare un’intervista delle sue. Dopo varie vicissitudini la professionista veneta ci è riuscita e la modella argentina ha deciso di confessarsi a 360 gradi nel contenitore festivo di Rai Uno. La conduttrice di Tu sì que vales ha parlato della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, confessando alla padrona di casa e al suo numeroso pubblico di averci provato fino all’ultimo. “Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021)parladel suo matrimonio con DeMara Venier ha voluto a tutti i costia Domenica In per fare un’intervista delle sue. Dopo varie vicissitudini la professionista veneta ci è riuscita e la moargentina ha deciso di confessarsi a 360 gradi nel contenitore festivo di Rai Uno. La conduttrice di Tu sì que vales ha parlatodel suo matrimonio con Stefano De, confessando alla padrona di casa e al suo numeroso pubblico di averci provato fino all’ultimo. “Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per ...

