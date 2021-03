Belen Rodriguez è al lavoro per la collezione Luna firmata Original Marines (Foto) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Belen Rodriguez ha firmato un contratto con Original Marines per una collezione dedicata alle bambine: la collezione Luna Belen Rodriguez e la collaborazione con Original Marines: si tratta di una linea baby, la collezione Luna, che uscirà nei punti vendita Original Marines da luglio. La capsule uscirà alla nascita della bimba di Belen e Antonino Spinalbese. Così a conferma dell’accordo siglato con Original Marines, ci sono una serie di stories su Instagram per annunciare la nuova collaborazione nonché la nuova linea. Infatti Belen Rodriguez ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha firmato un contratto conper unadedicata alle bambine: lae la collaborazione con: si tratta di una linea baby, la, che uscirà nei punti venditada luglio. La capsule uscirà alla nascita della bimba die Antonino Spinalbese. Così a conferma dell’accordo siglato con, ci sono una serie di stories su Instagram per annunciare la nuova collaborazione nonché la nuova linea. Infattiha ...

Advertising

Eda______Serkan : RT @Angela46176831: RIBADISCO. IO SONO BELEN MARIA RODRIGUEZ SIGNORE DAMMI LA PAZIENZA! - infoitcultura : Fabrizio Corona, nel giorno del compleanno il messaggio della madre di Belén Rodriguez: Veronica Cozzani scrive a C… - Angela46176831 : Non c'è chimica.. Non sono persone di successo.. Non emozionano.. Il mondo è piatto.. Io sono belen Maria Rodriguez… - Angela46176831 : RIBADISCO. IO SONO BELEN MARIA RODRIGUEZ SIGNORE DAMMI LA PAZIENZA! - Sercit1 : RT @mittdolcino: BREAKING Ora, Belen Rodriguez vede l'Italia andare come l'Argentina pre crack. Dice che quando la modella argentina lasc… -