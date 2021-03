Belen come Chiara Ferragni: stilista di una linea bebè per Original Marines (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuovo e importante progetto per la soubrette argentina, che diventerà mamma per la seconda volta in estate L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuovo e importante progetto per la soubrette argentina, che diventerà mamma per la seconda volta in estate L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Marco_p3 : @neodie Stefano aveva tipo 15 anni. Ero scioccato dal fatto che una come Belen si fosse innamorata di un ragazzo che sembrava così giovane ?? - PadulaVincenzo : Portare #Speranza in conferenza stampa è come portare #Belen all altare. #Draghi vergognoso. #ilgovernodeimigliori - tiemaisuccesso : @needsangiox @evvovemio @distanzaglobale Fa come Stedema che ha trasformato la E di Emma in B di Belen - SGuolo : @Ainely88 ??....e dopo fai come Belen? - Roly2Shane : RT @Surrealetutto: Non sei una vera #mellos #exrosmello se non hai: -imprecato contro Viviana Caruso - imparato 3 Lingue -subito??????over-pa… -