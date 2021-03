Beatrice Valli: da “Uomini e donne” alla famiglia, tutto sull’influencer da 2 milioni di followers (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sapete chi è Beatrice Valli? Scopriamo tutto sulla giovanissima influencer: da Uomini e donne alla famiglia super numerosa! Beatrice Valli (Getty Images)Beatrice ha solo 25 anni e già una vita super impegnata. Esordisce nel mondo della televisione a 19 anni partecipando al seguitissimo programma Uomini e donne di Maria De Filippi, come corteggitrice di Marco Fantini. Oggi i due fanno coppia fissa ormai da anni e hanno costruito una famiglia composta da tre splendidi bambini (il primo figlio di Beatrice è frutto di un’altra relazione). Beatrice Valli è diventata un’influencer di fama nazionale, che conta quasi 3 ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sapete chi è? Scopriamosulla giovanissima influencer: dasuper numerosa!(Getty Images)ha solo 25 anni e già una vita super impegnata. Esordisce nel mondo della televisione a 19 anni partecipando al seguitissimo programmadi Maria De Filippi, come corteggitrice di Marco Fantini. Oggi i due fanno coppia fissa ormai da anni e hanno costruito unacomposta da tre splendidi bambini (il primo figlio diè frutto di un’altra relazione).è diventata un’influencer di fama nazionale, che conta quasi 3 ...

