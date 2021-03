Batteri invisibili al sistema immunitario trovati nell’Oceano Pacifico

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In epoca di pandemia, abbiamo imparato a conoscere i virus, ma gli altri agenti patogeni per l’uomo sono i. Un recente studio ha trovato alcunitotalmenteal nostronelle acque dell’Oceano. Una scoperta che potrà svelare come si comporta uno dei sistemi più complessi del corpo umano di fronte a una minaccia sconosciuta e praticamente non percepibile. Lo studio pubblicato su Science Immunology a firma di Anna Gauthier e altri ha raccolto deidel genere Moritella a circa 3000 metri di profondità. Vivendo in un ambiente totalmente estraneo all’uomo, questi microrganismi sono praticamente sconosciuti al nostro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Batteri invisibili

Centro Meteo italiano

...La collana di volumi dedicata a come migliorarsi nel mondo del lavoro è ora disponibile in versione digitale ACQUISTA NemiciAcquistabile on line, il dossier dedicato a virus e. ......La collana di volumi dedicata a come migliorarsi nel mondo del lavoro è ora disponibile in versione digitale ACQUISTA NemiciAcquistabile on line, il dossier dedicato a virus e. ...Pare che i batteri che si trovano a più di un miglio sotto la superficie dell’Oceano Pacifico siano in grado di rendersi totalmente invisibili al nostro sistema immunitario. Questo contraddirrebbe in ...Lo smart working ci ha insegnato che sapere come pulire il PC portatile significa fare ordine, avere una scrivania pulita e contribuire ad aiutare il laptop a lavorare meglio, rimuovendo briciole e sp ...