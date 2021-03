Basta sprechi! Curcio: 'Il tema delle dosi rimaste a fine giornata è un tema che deve essere affrontato' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in audizione in Commissione Affari sociali rispondendo alle domande sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio, in audizione in Commissione Affari sociali rispondendo alle domande sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini ...

Advertising

globalistIT : - Fab_D_T : @StefanoFassina @CarloCalenda @virginiaraggi Mortacci di tutti i politici che continuano a voler buttare nel cesso… - Roberto6016 : @FDI_Parlamento ....NON SONO MOLTO D'ACCORDO, TROPPO SPRECHI NEI PASSATI DECENNI E MONTAGNE DI SOLDI DI NOI CONTRIB… - brober27 : Mattarella : CHIUDERE INAIL! BASTA INUTILI SPRECHI! BASTA INGIUSTIZIE! BASTA RACCOMANDATI! - Firma la petizione!… - maddenstighs : @radavelid Ma Non Sprechi e non sporchi basta sono Pieno anche tu non solo fra ditelo che volete il caffè fatto da me -