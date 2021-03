Basket femminile | Venezia espugna Ragusa nel recupero della 22a giornata di Serie A1

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua la marcia dell’Umana Reyer, che mette definitivamente la Passalacquanelle condizioni di dover difendere la terza posizione in quel che rimanestagione regolare diA1 2020-2021. Al PalaMinardi, infatti, le ragazze allenate da Giampiero Ticchi passano con il punteggio di 65-70 su quelle guidate da Gianni Recupido, ma il punteggio non rispecchia il reale andamento del match, dal momento che il divario di 5 punti è arrivato a partita già finita di fatto. Molto bene il collettivono, con Beatrice Attura leader realizzativa a 13 punti, mentre non bastano per le padrone di casa i 20 di Isabelle Harrison, una delle poche in grado di reggere il duello con Natasha Howard. La Reyer inizia subito a far capire con quali intenzioni è andata in Sicilia: vincere e confermare ...