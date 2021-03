Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano sfida il Panathinaikos e punta al quarto posto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo impegno settimanale per l’AX Armani Exchange Milano in Eurolega domani sera, quando i ragazzi di Ettore Messina saranno impegnati in Grecia contro il Panathinaikos. I biancorossi arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato matematicamente l’accesso ai playoff con la netta vittoria a Belgrado, ma per Rodriguez e compagni gli ultimi due appuntamenti della stagione regolare restano fondamentali. l’Olimpia è attualmente quarta in classifica, con 40 punti e l’obiettivo è di mantenere quantomeno questa posizione, anche se nel mirino idealmente ci sarebbe anche il terzo posto, attualmente occupato dall’Efes Istanbul. L’obiettivo per Ettore Messina è quello di evitare Barcellona, CSKA Mosca e lo stesso Efes ai quarti di finale, cioè le tre formazioni oggettivamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo impegno settimanale per l’AX Armani Exchangeindomani sera, quando i ragazzi di Ettore Messina saranno impegnati in Grecia contro il. I biancorossi arrivano all’apmento dopo aver conquistato matematicamente l’accesso ai playoff con la netta vittoria a Belgrado, ma per Rodriguez e compagni gli ultimi due apmenti della stagione regolare restano fondamentali.è attualmente quarta in classifica, con 40 punti e l’obiettivo è di mantenere quantomeno questa posizione, anche se nel mirino idealmente ci sarebbe anche il terzo, attualmente occupato dall’Efes Istanbul. L’obiettivo per Ettore Messina è quello di evitare Barcellona, CSKA Mosca e lo stesso Efes ai quarti di finale, cioè le tre formazioni oggettivamente ...

