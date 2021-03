Basket, Eurolega 2020/2021: Khimki Mosca batte Asvel Villeurbanne all’overtime (Di mercoledì 31 marzo 2021) Khimki Mosca batte per 87-85 l’Asvel Villeurbanne nella 32esima giornata di Eurolega 2021 di Basket. Una partita avvincente tra due formazioni che occupano le zone basse della classifica, che si può dividere in due parti. Si arriva infatti all’intervallo con il Khimki che si ritrova a condurre per 42-31, guidato da uno strepitoso Mickey. A metà del terzo quarto il tabellone recita 50-35 per Khimki, che si vede la strada in discesa per andare a centrare la quarta vittoria del torneo. RISULTATI E TABELLONE DEL TORNEO Nell’ultimo quarto però succede di tutto. L’Asvel Villeurbanne recupera punto su punto, riuscendo addirittura a passare in vantaggio a quattro minuti dal termine (66-67). ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021)per 87-85 l’nella 32esima giornata didi. Una partita avvincente tra due formazioni che occupano le zone basse della classifica, che si può dividere in due parti. Si arriva infatti all’intervallo con ilche si ritrova a condurre per 42-31, guidato da uno strepitoso Mickey. A metà del terzo quarto il tabellone recita 50-35 per, che si vede la strada in discesa per andare a centrare la quarta vittoria del torneo. RISULTATI E TABELLONE DEL TORNEO Nell’ultimo quarto però succede di tutto. L’recupera punto su punto, riuscendo addirittura a passare in vantaggio a quattro minuti dal termine (66-67). ...

Advertising

SkySport : Olimpia Milano ai playoff di Eurolega, Datome: 'Vogliamo arrivare in fondo' - sportface2016 : #EuroLeague , #Khimki Mosca vince all'overtime contro #Villeurbanne - StefanoRod86 : @LucaGuazzoni7 Quella, ancora oggi, è la partita più assurda che io ricordi. Ma non solo di Eurolega, ma di tutte l… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Olimpia Milano ai playoff di Eurolega, Datome: 'Vogliamo arrivare in fondo' - gnomini : RT @SkySport: Olimpia Milano ai playoff di Eurolega, Datome: 'Vogliamo arrivare in fondo' -