Basket: Dinamo Sassari, le ultime speranze in Champions League passano da Bamberg (Di mercoledì 31 marzo 2021) Potrebbe anche non bastare la vittoria alla Dinamo Sassari per coltivare ancora le proprie speranze, davvero molto ridotte, di proseguire il proprio percorso nell’edizione 2020-2021 di Basketball Champions League. Domani la formazione di coach Gianmarco Pozzecco si recherà a Bamberg, per essere ospitata dal Brose che ha nelle proprie fila un ex di assoluto rilievo, Michele Vitali, che ha giocato la scorsa stagione in terra sarda. La condizione per la quale il Banco di Sardegna dovrebbe abbandonare ogni speranza di passare non si lega solo alla sconfitta, ma anche a una vittoria di Nymburk contro Saragozza nell’altra partita del raggruppamento, che si gioca contemporaneamente (alle 20:00) a quella tra Bamberg e Sassari. Il successo dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Potrebbe anche non bastare la vittoria allaper coltivare ancora le proprie, davvero molto ridotte, di proseguire il proprio percorso nell’edizione 2020-2021 diball. Domani la formazione di coach Gianmarco Pozzecco si recherà a, per essere ospitata dal Brose che ha nelle proprie fila un ex di assoluto rilievo, Michele Vitali, che ha giocato la scorsa stagione in terra sarda. La condizione per la quale il Banco di Sardegna dovrebbe abbandonare ogni speranza di passare non si lega solo alla sconfitta, ma anche a una vittoria di Nymburk contro Saragozza nell’altra partita del raggruppamento, che si gioca contemporaneamente (alle 20:00) a quella tra. Il successo dei ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Basket giovanile: i fratelli argentini Fernandez Lang alla Dinamo 2000 - AnsaSardegna : Basket: Dinamo regge primo tempo poi si arrende a Saragozza. Terza sconfitta in Champions, poche chance per Final E… - UnicaRadio : Basket: tour de force per la Dinamo, 3 gare in 6 giorni LEGGI LA NOTIZIA - UnioneSarda : #Sardegna - La Dinamo crolla a Saragozza: la Final 8 si allontana - vivere_sardegna : Basket: tour de force per la Dinamo, 3 gare in 6 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Dinamo DIRETTA HAPOEL HOLON BRINDISI/ Video streaming tv: parla Frank Vitucci ... cade la Dinamo DIRETTA HAPOEL HOLON BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA Ricordiamo ... che si occupa in maniera massiccia del basket italiano e internazionale. Inoltre sul sito ...

Basket: Dinamo regge primo tempo poi si arrende a Saragozza La sconfitta di ieri sera in Spagna è dolorosa quanto piena di alibi per la Dinamo, visto il roster decimato dal Covid, le rotazioni ridotte e la stanchezza dei giocatori, chiamati a giocare una ...

Basket: Dinamo regge primo tempo poi si arrende a Saragozza Agenzia ANSA Basket giovanile: i fratelli argentini Lang alla Dinamo 2000 Vent'anni fa sbarcarono in Sardegna quattro fratelli argentini, tutti giocatori di basket, col padre German che era stato anche in nazionale: Pablo e Demian Filloy andarono a giocare a Porto Torres e ...

Post Dinamo vs Saragozza: "Contento del primo tempo giocato oltre le difficoltà" Le parole di coach Gianmarco Pozzecco e Stefano Gentile dopo la sconfitta di Saragozza per 105 a 88 | SassariNotizie.com Mobile ...

... cade laDIRETTA HAPOEL HOLON BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA Ricordiamo ... che si occupa in maniera massiccia delitaliano e internazionale. Inoltre sul sito ...La sconfitta di ieri sera in Spagna è dolorosa quanto piena di alibi per la, visto il roster decimato dal Covid, le rotazioni ridotte e la stanchezza dei giocatori, chiamati a giocare una ...Vent'anni fa sbarcarono in Sardegna quattro fratelli argentini, tutti giocatori di basket, col padre German che era stato anche in nazionale: Pablo e Demian Filloy andarono a giocare a Porto Torres e ...Le parole di coach Gianmarco Pozzecco e Stefano Gentile dopo la sconfitta di Saragozza per 105 a 88 | SassariNotizie.com Mobile ...