Basket, Champions League 2021: Brindisi beffata dall’Hapoel al supplementare. Final Eight rimandate (Di mercoledì 31 marzo 2021) Serata amarissima per la Happy Casa Brindisi, che cede dopo un tempo supplementare all’Hapoel Holon nella quinta giornata della Top-16 della Basketball Champions League. Una sconfitta arrivata proprio all’ultimo secondo, con il canestro di De Zeeuw che ha regalato le Final Eight ai padroni di casa. Una qualificazione, invece, rimandata alla prossima settimana per i pugliesi, che si giocheranno tutto in casa del Pinar Karsikaya, considerando anche il +4 dell’andata in proprio favore. Non bastano i 23 punti di Darius Thompson, che aveva trovato la tripla del pareggio nel Finale del supplementare, mentre per l’Hapoel il migliore è stato C.J Harris con 24 punti, ma ci sono stati anche i 15 punti di Chris Johnson. Brindisi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Serata amarissima per la Happy Casa, che cede dopo un tempoall’Hapoel Holon nella quinta giornata della Top-16 dellaball. Una sconfitta arrivata proprio all’ultimo secondo, con il canestro di De Zeeuw che ha regalato leai padroni di casa. Una qualificazione, invece, rimandata alla prossima settimana per i pugliesi, che si giocheranno tutto in casa del Pinar Karsikaya, considerando anche il +4 dell’andata in proprio favore. Non bastano i 23 punti di Darius Thompson, che aveva trovato la tripla del pareggio nele del, mentre per l’Hapoel il migliore è stato C.J Harris con 24 punti, ma ci sono stati anche i 15 punti di Chris Johnson....

Advertising

sportface2016 : #BasketballCL #Brindisi perde contro l'#HapoelHolon all'overtime - marcomitrugno : Hapoel Holon-Brindisi. Champions League di basket. Il pubblico è nel palazzetto a tifare. Sapete perché? Hanno vacc… - AnsaSardegna : Basket: Dinamo regge primo tempo poi si arrende a Saragozza. Terza sconfitta in Champions, poche chance per Final E… - infoitsport : LIVE Saragozza-Dinamo Sassari 88-79, Champions League basket in DIRETTA: i sardi cercano l'impresa nel finale - infoitsport : Basket, Sassari in Champions crolla a Saragozza -