Baseball | Serie A | ecco il format per il Campionato Italiano 2021

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il dado è tratto. Dopo il Consiglio Federale di ieri, la FIBS ha reso noto – tramite il proprio sito ufficiale – ilper il, che comprenderà 33 squadre partecipanti. Andiamo a vedere quale è sarà la formula di gioco. Come detto 33 squadre divise in 7 gironi da 4 formazioni (28 team) a cui aggiungere un girone da 5 formazioni (28+5 =33). Nella prima fase tutti i gironi giocheranno andata e ritorno ed al termine le prime classificate proseguiranno la loro corsa allo Scudetto formando 2 gironi da 4 squadre, anche in questo caso giocando andata e ritorno. Al termine di questa seconda fase le vincenti dei 2 gironi si affronteranno nelle Italians (al meglio delle 5 gare) per la conquista del titolo. Contestualmente però le altre 6 giocheranno 3 ...

Il protrarsi della pandemia da Covid-19 ha portato la FIBS a modificare il campionato 2021, che rimane comunque sulla falsariga di quanto già pensato precedentemente. L'importante comunque è che si to ...