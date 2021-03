Barilla lancia il concorso per disegnare un nuovo formato di pasta: in palio 4mila euro (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Barilla New pasta Shape” è il nome del nuovo contest, decisamente creativo, lanciato dall’azienda italiana leader nel settore. Per partecipare bisogna creare un nuovo tipo di pasta. Il vincitore si porta a casa 4mila euro. Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni e si chiude il 4 giugno. L’obiettivo della campagna di Barilla è quello di trovare un prodotto che in qualche modo rivoluzioni gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici della pasta. Magari usando materie prime alternative al grano duro. “Siete invitati a fare una nuova forma per trasmettere i valori del marchio Barilla (“Dove c’è Barilla c’è casa”, ndr). ”, si legge sul sito Desall.com che ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) “NewShape” è il nome delcontest, decisamente creativo,to dall’azienda italiana leader nel settore. Per partecipare bisogna creare untipo di. Il vincitore si porta a casa. Ilè aperto a tutti i maggiorenni e si chiude il 4 giugno. L’obiettivo della campagna diè quello di trovare un prodotto che in qualche modo rivoluzioni gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici della. Magari usando materie prime alternative al grano duro. “Siete invitati a fare una nuova forma per trasmettere i valori del marchio(“Dove c’èc’è casa”, ndr). ”, si legge sul sito Desall.com che ha ...

