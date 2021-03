Barcellona | contatti avviati con Kane | Laporta sogna il colpo in attacco

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilha avviato icon l’entourage di Harry: l’attaccante inglese potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione Ilha avviato icon l’entourage di Harryin vista della prossima stagione. L’attaccante inglese potrebbe lasciare il Tottenham in estate. Come riportato dal quotidiano Daily Express, il club blaugrana ha mostrato interesse e sta valutando i costi dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

GianniIglesias : RT @LucaFioretti13: ???? [@Gazzetta_it] #Juventus, 2 mesi fa i primi contatti con #Aguero. L’argentino chiede un triennale da €10m netti a st… - LucaFioretti13 : ???? [@Gazzetta_it] #Juventus, 2 mesi fa i primi contatti con #Aguero. L’argentino chiede un triennale da €10m netti… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona contatti

Ilha avviato icon l'entourage di Harry Kane: l'attaccante inglese potrebbe lasciare il Tottenham al termine della ...L'esperimento è andato in scena adove la band Love of Lesbian ha suonato al Palau de ...- si limita al ripristino in Inghilterra della 'regola del 6' (che amplia la possibilità dei...Il Barcellona ha avviato i contatti con l'entourage di Harry Kane: l'attaccante inglese potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione ...2' di lettura 31/03/2021 - Lente d’ingrandimento, oggi, sulla formazione U15 di mister Latini. Protagonisti di giornata Leo Allushaj, difensore centrale 2007 e Mattia Braghetti, portiere classe 2006.