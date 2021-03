Barbara D’Urso: «Mara Venier, la regina incontrastata della domenica» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il rapporto tra Barbara D’Urso e Mara Venier è sempre stato un’altalena di emozioni, un’amicizia costellata da selfie con labbra protese come per dare un bacio e da qualche stoccata neanche tanto velata che il pubblico si è divertito a decifrare tra un’intervista e l’altra. Dopo le Stories che lasciavano intendere che le due si frequentassero al di fuori delle telecamere, c’è stato un periodo di tregua in cui sembrava che qualcosa fosse andato storto. Gli ascolti trionfanti di Domenica In, l’approdo in prima serata della D’Urso e, naturalmente, anche il Covid hanno in qualche maniera raffreddato un’amicizia che oggi, proprio grazie a un messaggio postato sui social da Barbara, sembra più viva che mai. https://twitter.com/carmelitadurso/status/1376968611416436741 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il rapporto tra Barbara D’Urso e Mara Venier è sempre stato un’altalena di emozioni, un’amicizia costellata da selfie con labbra protese come per dare un bacio e da qualche stoccata neanche tanto velata che il pubblico si è divertito a decifrare tra un’intervista e l’altra. Dopo le Stories che lasciavano intendere che le due si frequentassero al di fuori delle telecamere, c’è stato un periodo di tregua in cui sembrava che qualcosa fosse andato storto. Gli ascolti trionfanti di Domenica In, l’approdo in prima serata della D’Urso e, naturalmente, anche il Covid hanno in qualche maniera raffreddato un’amicizia che oggi, proprio grazie a un messaggio postato sui social da Barbara, sembra più viva che mai. https://twitter.com/carmelitadurso/status/1376968611416436741

