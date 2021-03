Barbara D'Urso e Mara Vanier, "la telefonata". Domenica Live si allunga, bomba dai corridoi Mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Carmelita e Mara insieme. Nessun rancore, nessuna competizione. Barbara D'Urso, che da Domenica torna in diretta nella stessa fascia di Mara Venier (allungando Domenica Live), pubblica una foto con la Venier. Ed è boom sui social: “Io e Mara. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell'allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene.. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire... e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Carmelita einsieme. Nessun rancore, nessuna competizione.D', che datorna in diretta nella stessa fascia diVenier (ndo), pubblica una foto con la Venier. Ed è boom sui social: “Io e. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell'mento di. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me eci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire... e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo ...

Advertising

pazzeskami_lano : RT @nnocapito: Quando scopri che a gaia zorzi non gli sei servita per andare da barbara d'urso ma solo al salotto della tua friends che hai… - CIAfra73 : Messaggio tra Barbara d'Urso e Mara Venier: 'Stima e affetto che nessuno potrà scalfire' - trashtvstellare : Domenica Live si allunga, Barbara d'Urso: 'Mara Venier è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punt… - MrKountsby : RT @Mattiabuonocore: Mara Venier e Barbara D’Urso amiche per la pelle... fino a lunedì 5 aprile alle 9.58 ?? - sisalvichipuoo : RT @nnocapito: Quando scopri che a gaia zorzi non gli sei servita per andare da barbara d'urso ma solo al salotto della tua friends che hai… -