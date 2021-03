Barbara Corvi | il caso della donna scomparsa nel 2009

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo dodici anni dalladi, emerge la verità sulla vicenda: il marito Roberto Lo Giudice è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento o soppressione di cadavere. Credit: “Chi l’ha visto?”nel nulla il 27 ottobre, all’età di 35 anni. La, sposata e madre di due figli, era di Montecampano, una frazione del comune di Amelia, in Umbria. Il suoera stato archiviato nel 2014. La scorsa estate la Procura di Terni ha però riaperto il fascicolo dopo l’interrogatorio di un pentito di ‘Ndrangheta che vive in provincia di La Spezia. Fondamentale per le indagini anche il contributotrasmissione televisiva “Chi ...

Advertising

infoitinterno : Scomparsa Barbara Corvi, l'avvocato della famiglia: 'Grati per aver riacceso un barlume di speranza e giustizia' - infoitinterno : Caso Barbara Corvi, il dubbio del figlio: 'Penso sia stata sciolta con l'acido' - infoitinterno : Scomparsa Barbara Corvi: domani nel carcere di Terni l'interrogatorio di garanzia di Roberto Lo Giudice - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Dov’è il corpo di Barbara Corvi? “Non ci sono tracce né indicazioni', il procuratore di #Terni Alberto Liguori all'@Ag… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Dov’è il corpo di Barbara Corvi? “Non ci sono tracce né indicazioni', il procuratore di #Terni Alberto Liguori all'@Ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Corvi

E' in programma per domani mattina nel carcere di Terni l'interrogatorio di garanzia a carico di Roberto Lo Giudice , il marito diarrestato ieri a 12 anni dalla sparizione della donna. L'accusa, come rammenta l'Ansa è di concorso in omicidio volontario e occultamento o soppressione di cadavere per la morte della ...... arrestato per concorso in omicidio volontario e occultamento o soppressione di cadavere per la morte della moglie, scomparsa il 27 ottobre 2009. "Aspettiamo l'eventuale contributo dell'...Leggi anche —> Scomparsa Galliani, tragico epilogo nelle ricerche del noto imprenditore. Terni, scomparsa Barbara Corvi: arrestato il marito dai carabinieri. Leggi anche —> Il giallo della scomparsa ...Dopo dodici anni dalla scomparsa di Barbara Corvi, emerge la verità sul caso: il marito Roberto Lo Giudice è stato arrestato.