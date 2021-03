Bankitalia, Visco: con misure anti-pandemia bilancio sfiora 1.300 miliardi (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli interventi di politica monetaria “che abbiamo adottato nell’Eurosistema per contenere gli effetti economici della pandemia si sono riflessi sul bilancio” 2020 della Banca d’Italia. Lo ha detto il Governatore Ignazio Visco, sottolineando che “la dimensione raggiunta dalle attività a fine 2020 è senza precedenti: il totale di bilancio ha sfiorato i 1.300 miliardi, 336 in più rispetto all’anno scorso”. “Questo incremento – ha spiegato Visco all’assemblea annuale dei partecipanti – si aggiunge a quello di 429 miliardi rilevato nei cinque anni precedenti. Dalla fine del 2014, il totale di bilancio è quindi cresciuto di quasi il 150%, a causa dello straordinario incremento delle operazioni di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli interventi di politica monetaria “che abbiamo adottato nell’Eurosistema per contenere gli effetti economici dellasi sono riflessi sul” 2020 della Banca d’Italia. Lo ha detto il Governatore Ignazio, sottolineando che “la dimensione raggiunta dalle attività a fine 2020 è senza precedenti: il totale dihato i 1.300, 336 in più rispetto all’anno scorso”. “Questo incremento – ha spiegatoall’assemblea annuale dei partecip– si aggiunge a quello di 429rilevato nei cinque anni precedenti. Dalla fine del 2014, il totale diè quindi cresciuto di quasi il 150%, a causa dello straordinario incremento delle operazioni di ...

