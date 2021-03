Bankitalia, bilancio record da 1.300 miliardi. Visco: “Resta l’incertezza sulle prospettive economiche” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attivo di Bankitalia nel 2020 ha raggiunto 1.300 miliardi, 336 in più rispetto allo scorso anno. ROMA – L’attivo di Bankitalia nel 2020 ha raggiunto 1.300 miliardi, 336 in più rispetto allo scorso anno. A confermarlo è Ignazio Visco durante il suo intervento all’assemblea di via Nazionale. “La pressione sui servizi sanitari – ha detto il numero uno dell’Istituto, riportato da La Repubblica – è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte l’incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive economiche“. Lagarde: “Per ridurre gli stimoli ci vorrà un po’ di tempo” Economia ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attivo dinel 2020 ha raggiunto 1.300, 336 in più rispetto allo scorso anno. ROMA – L’attivo dinel 2020 ha raggiunto 1.300, 336 in più rispetto allo scorso anno. A confermarlo è Ignaziodurante il suo intervento all’assemblea di via Nazionale. “La pressione sui servizi sanitari – ha detto il numero uno dell’Istituto, riportato da La Repubblica – è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a cauto ottimismo per il futuro.comunque fortesull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza,“. Lagarde: “Per ridurre gli stimoli ci vorrà un po’ di tempo” Economia ...

