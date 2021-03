Balneari, estate al mare con successo campagna vaccini (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva confidando nel successo della campagna vaccinale, grazie anche al cosiddetto ‘vaccino naturale’ costituito dalle temperature più calde”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato italiano Balneari aderente a Fipe/Confcommercio. “Abbiamo iniziato – spiega – ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria degli stabilimenti Balneari (pulizia, tinteggiatura, ecc), così come degli arenili in vista del montaggio delle attrezzature”. “Per quanto riguarda il distanziamento – assicura Capacchione – ci atterremo ai protocolli sanitari vigenti, anche sulla base dell’esperienza maturata lo scorso anno”. “Sconcerta molto – commenta – la stridente contraddizione fra la facoltà di andare in vacanza nelle località ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva confidando neldellavaccinale, grazie anche al cosiddetto ‘vaccino naturale’ costituito dalle temperature più calde”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato italianoaderente a Fipe/Confcommercio. “Abbiamo iniziato – spiega – ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria degli stabilimenti(pulizia, tinteggiatura, ecc), così come degli arenili in vista del montaggio delle attrezzature”. “Per quanto riguarda il distanziamento – assicura Capacchione – ci atterremo ai protocolli sanitari vigenti, anche sulla base dell’esperienza maturata lo scorso anno”. “Sconcerta molto – commenta – la stridente contraddizione fra la facoltà di andare in vacanza nelle località ...

